Die Fertigstellung eines Konzepts gegen Starkregen- und Hochwasserschäden in Landau verzögert sich. Das teilte ein Sprecher beim verantwortlichen Entsorgungs-und Wirtschaftsbetrieb -EWL- mit. Wegen der Corona-Pandemie seien die vorgesehenen Begehungen in den Stadtteilen und auch zwei geplante Bürgerversammlungen zurzeit nicht durchführbar. Die Arbeit an dem Konzept verzögert sich deshalb um mindestens drei Monate, so der EWL. Nach zwei Starkregen mit großen Schäden hatte sich die Stadt Landau dazu entschieden, ein solches Konzept zu erstellen. Es soll mehrere zehntausend Euro kosten und im kommenden Jahr vorliegen.