Die Stadt Landau erhält am Dienstag einen Förderbescheid des Landes über rund 1,4 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um einen Zuschuss im Rahmen des bundesweiten DigitalPakt Schule. Mit dem Geld sollen an 17 Landauer Schulen die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen geschaffen werden. Unter anderem sollen die Schulen Breitbandanschluss erhalten und an das Rechennetz der Stadt angeschlossen werden. Insgesamt will die Stadt Landau bis 2024 mehr als drei Millionen Euro aus dem DigitalPakt investieren. Dazu gehört auch die Anschaffung von 1000 Tablet-Computern, die sozial benachteiligten Kindern fürs Lernen von Zuhause aus zur Verfügung gestellt werden.