Eine Maschinenbaufirma aus Landau hat den Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Kooperation“ gewonnen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Mainz ist der Preis mit 10.000 Euro dotiert. Die Braun Maschinenbau GmbH hat zusammen mit einer Kaiserslauterer Roboterfirma einen selbst lenkenden Traktor für den Weinberg entwickelt. Mit dem Traktor können laut Ministerium Unkräuter maschinell und mechanisch in einer hohen Geschwindigkeit beseitigt werden. Außerdem entfalle durch das System der Einsatz von Chemie.