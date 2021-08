per Mail teilen

Zum ersten Mal ohne Eltern in die Sommerferien - darauf hatte sich auch der 17-Jährige Felix aus Landau gefreut. Die Bus-Gruppenreise nach Italien entwickelte sich jedoch zum Horrortrip. Seine Mutter erhebt Vorwürfe gegen den Veranstalter.

Sommer, Sonne, Party, Meer - die Jugend-Reise nach Rimini hatte vielversprechend geklungen. Letzten Freitag kam aber dann von dort plötzlich ein Hilferuf von Felix und seinen Freunden: Wegen eines Corona-Verdachts wurde die komplette Reise-Gruppe am vorletzten Urlaubstag in Quarantäne-Hotels untergebracht. Die Eltern seien darüber allerdings nicht informiert worden, berichtet seine Mutter Ranja Shakhshir aus Landau: Es sei nicht einmal ein Reiseleiter erreichbar gewesen.

Am Schluss nur noch Stress

Die Jugendlichen durften nicht die Zimmer verlassen und es habe allem gefehlt, berichteten auch andere betroffene Eltern im Internet: an Essen, Trinken und Toilettenpapier. Und: Das Quarantäne-Hotel hätten die Jugendlichen selbst bezahlen müssen.

Felix Mutter hat daraufhin versucht, die 24 -Stundenhotline des Veranstalters zu erreichen – ohne Erfolg. Niemand habe sich um die Jugendlichen gekümmert.

Eltern fahren selbst nach Italien

Felix Vater habe dann mit anderen betroffenen Eltern letzten Samstag kurzentschlossen drei der Jungs selbst mit dem Auto aus Rimini geholt. Felix hatte Corona bereits, er gilt als genesen. Dennoch hat er zuhause in Landau direkt einen Corona-Test gemacht. Er fiel negativ aus. Was seine Eltern irritiert: Es habe keinerlei Nachfrage des Veranstalters gegeben, wo Felix abgeblieben sei, ob er in Sicherheit sei.

Veranstalter reagiert

Auf SWR-Anfrage schickte der Hamburger Jugendreise-Veranstalter eine schriftliche Stellungnahme und erklärte: Die Quarantäne der Jugendreisegruppe sei durch eine Kontaktnachverfolgung deutscher und Italienischer Gesundheitsämter verfügt worden. Bis weitere Corona-Testergebnisse vorlagen, sei es den Teamleitern sogar verboten worden, sich um die Jugendlichen zu kümmern. Am Sonntag habe die restliche Jugendgruppe dann in einem Sonderbus die Heimfahrt antreten können.