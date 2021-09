Landau will in seine Innenstadt investieren

Die Stadt Landau will rund 870.000 Euro in die Innenstadt investieren, unter anderem für mobile Spielplätze und Grünflächen. Voraussetzung ist, dass der Bund sich finanziell beteiligt.

Im städtischen Hauptausschuss geht es am Dienstag um einen Aufruf des Bundesinnenministeriums, an dem die Stadt sich beteiligen will. Die Städte sollen möglichst innovative Konzepte vorlegen, wie sie ihre Zentren attraktiver gestalten möchten, um Geld vom Ministerium zu bekommen.

Wo sind die schönsten Plätze in Landau?

Die Landauer Stadtverwaltung glaubt, dass sie dafür gute Ideen hat: Unter anderem will sie mitten in der Innenstadt mobile Sitzgelegenheiten verteilen, die jeder dann selbst an die Stelle tragen kann, wo er gerne sitzen würde. Ein Sensor in der Sitzfläche würde die Möbel gegen Diebstahl schützen und außerdem Standortdaten erheben.

Die Stadt wüsste dann, welche Punkte in der Innenstadt die beliebtesten sind. 60.000 Euro würde so etwas kosten. Ob das Bundesinnenministerium dies finanziell unterstützt, hängt davon ab, ob sie die Idee überzeugt.