Weinerlebnis zum zweiten Mal

Die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße lädt am 17. und 18. Juni zum zweiten Mal zum Weinerlebnis in die Landauer Altstadt ein. Rund 90 Winzer aus der Stadt und dem Landkreis präsentieren an mehreren Stationen ihre Weine und Sekte.

Die sechs Erlebnis-Stationen befinden sich an mehreren Orten über die Innenstadt verteilt, etwa am Rathausplatz, im Hof des Forstamts und vor einer Schule. Die Besucher können an den beiden Tagen jeweils zwischen 16 und 22 Uhr von Station zu Station schlendern und insgesamt rund 500 Weine und Sekte probieren. Tickets dafür gibt es im Internet oder im Büro für Tourismus. Das Weinerlebnis in Landau war im vergangenen Jahr als corona-konforme Alternative zu den Weintagen Südliche Weinstraße gestartet. Nach einer erfolgreichen Premiere soll das Weinerlebnis auch in diesem Jahr stattfinden.