Wissenschaftler aus Landau haben Hinweise entdeckt, dass ein Pflanzenschutzmittel aus dem Weinbau tödlich sein kann für Frösche. Daher könnte es auch für den Menschen gefährlich sein.

Die Wissenschaftler aus Landau hatten in ihrer Studie mit Jungfröschen gearbeitet und sie Pflanzenschutzmittel gegen Pilze (Fungizied) ausgesetzt. Nach 48 Stunden waren 60 Prozent der Tiere tot.

Es gebe dabei Hinweise, dass die Giftigkeit nicht nur durch den Wirkstoff selbst, sondern auch durch weitere Zusätze zustande komme, sagt der Ökotoxikologe Carsten Brühl aus Landau.

Ist das Pflanzenschutzmittel auch gefährlich für Menschen?

Amphibien wie Frösche gehören zur sogenannten "Wächtergruppe". Wenn die Amphibien beginnen empfindlich zu reagieren, ist meist anzunehmen, dass das was sie in der Umwelt spüren auch für den Menschen schädlich sein könnte, so Brühl.

Experten fordern, das Pflanzenschutzmittel als "wahrscheinlich krebserregend" einzustufen. Derzeit setzen 90 Prozent der konventionellen Winzer das Mittel im Kampf gegen Pilze wie Mehltau ein.