Waldtiere brauchen unsere Unterstützung

Viele Waldtiere in der Pfalz bekommen in diesen Wochen Nachwuchs. Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt mahnt Autofahrer deshalb, besonders vorsichtig zu fahren. Füchse, Dachse, Waschbären und Wildschweine beispielsweise sind aktuell mit der Geburt, teilweise auch schon mit der Aufzucht, ihres Nachwuchses beschäftigt, sagt Ulf Hohmann von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Trippstadt. Bei den Füchsen sei das Männchen für die Nahrungssuche zuständig. Autofahrer sollten deshalb jetzt besonders vorsichtig fahren, denn in ihrem Bestreben, ihre Familie zu versorgen, seien Füchse oft unaufmerksam für die Gefahren einer Straße. Auf der Suche nach Futter könnten in Stadtgebieten auch wieder vermehrt Wildtiere wie Waschbären oder Wildschweine auftauchen, die in Mülltonnen nach Futter suchen. Auch die Brut bei den Vögeln beginne in diesen Wochen.