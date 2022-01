Auf der A 65 bei Landau-Nord ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Pkw-Fahrer hatte offenbar nicht wahrgenommen, dass ein Sattelzug die A 65 bei Landau-Nord in Richtung B 9 nach Pirmasens verlassen wollte und war ungebremst auf den Lkw aufgefahren. Wegen der Bergungsarbeiten musste die A65 in beide Richtungen vorübergehend voll gesperrt werden.