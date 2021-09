per Mail teilen

In der Südpfalz ist in einigen Orten am Sonntagnachmittag vorübergehend der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Pfalzwerke dauerten die Störungen zwischen 3 Minuten und etwas mehr als zweieinhalb Stunden. Betroffen waren Teile von Göcklingen, Eschbach, Ilbesheim, Leinsweiler, Birkweiler, Albersweiler und Ranschbach. Grund sei ein Baum gewesen, der auf eine Leitung gefallen sei.