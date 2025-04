Landau: Straßen bekommen Hinweisschilder

In Landau bekommen die Namenschilder in drei Straßen zusätzliche Schilder, die auf Verbindungen zum Nationalsozialismus bei den Namensgebern hinweisen.

Damit endet das Kapitel Hindenburgstraße, Kohl-Larsen-Straße und Hans-Stempel-Straße in Landau mit ungewohnter Einigkeit. Mehrfach hatte der Landauer Stadtrat das Thema diskutiert und schließlich für eine komplette Umbenennung der Straßen gestimmt, es wurde über Wochen und Monate anschließend darüber gestritten, es gab eine Plakatkampagne und die Frontlinien verliefen durch Parteien und über Familienesstische. Am Ende brauchte es einen Bürgerentscheid: Im Februar stimmte eine Mehrheit der Landauer dann dafür, dass die Straßen doch nicht umbenannt werden. Stattdessen soll es also nun Schilder mit "erläuternden Hinweisen" geben, wie es im entsprechenden Antrag heißt. Die Verwaltung wird sich nun an einen ersten Textentwurf machen.