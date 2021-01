Der Schuldenberg der Stadt Landau wird in diesem Jahr auf rund 20 Millionen Euro wachsen. Das sieht der Haushaltsplan 2021vor, den der Stadtrat auf seiner Sitzung am Abend beschließen soll. Gründe für das Defizit sind nach Angaben der Stadt Millionenverluste bei den Gewerbesteuereinnahmen, Verluste durch den Lookdown städtischer Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie zusätzliche Ausgaben infolge der Pandemie. Die geplanten Investitionen belaufen sich in diesem Jahr auf rund 40 Millionen Euro. Das meiste Geld fließt in die Landauer Schulen, neue Gewerbe- und Baugebiete sowie in Straßen und Radwege.