In Landau hat eine Stadträtin ihre Haushaltsrede von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Hier ist sie in vollem Umfang. Hätten Sie einen Unterschied bemerkt?

"Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landau in der Pfalz, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ich bin heute hier, um mit Ihnen über den Haushaltsplan für das kommende Jahr zu sprechen. Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam auf die wichtigsten Prioritäten konzentrieren, um die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu erfüllen und ihnen ein hohes Maß an Unterstützung und Lebensqualität zu bieten.

Eine unserer wichtigsten Prioritäten ist die Förderung von Kultur und Kunst in unserer Gemeinde. Kultur spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Stärkung unserer Gemeinschaft und trägt zur Bildung und Freude bei. Daher werden wir dafür sorgen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger Zugang zu einer Vielzahl kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen haben, die ihnen die Möglichkeit geben, ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten und neue kulturelle Erfahrungen zu machen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist Nachhaltigkeit. Als Gemeinde müssen wir uns verantwortungsbewusst um das Klima und die Umwelt kümmern, um eine nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu sichern. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Energieeffizienz und zur Verringerung von Abfall. Wir werden auch den Einsatz erneuerbarer Energien fördern und Investitionen in die Infrastruktur tätigen, um unsere Gemeinde zukunftssicher zu machen.

Freiheit und Menschenrechte sind grundlegende Werte, die wir schützen und fördern müssen, auch in schwierigen Zeiten. Als Gemeinde müssen wir sicherstellen, dass jede und jeder Bürgerin und Bürger die Freiheit hat, ihre Meinung zu äußern und ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Wir werden uns auch für die Rechte von Minderheitengruppen einsetzen und eine inklusive Gemeinschaft aufbauen, in der jeder willkommen ist.

Ich möchte auch die hervorragende Arbeit unserer Verwaltung hervorheben, die in den letzten Jahren unter schwierigen Bedingungen beispielhaftes geleistet hat. In schwierigen Zeiten, wie denen, die wir durch die Corona-Pandemie erlebt haben, ist die Freiheit und Unabhängigkeit unserer Stadt besonders wichtig. Diese wird durch eine effiziente und zuverlässige Verwaltung gestärkt. Deshalb möchte ich hier einen besonderen Dank an unsere Verwaltung aussprechen.

Doch wir stehen auch vor großen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf das Defizit und die Auswirkungen von Corona. Diese Herausforderung werden wir jedoch mit vereinten Kräften angehen und eine ausgewogene Balance zwischen Absicherung und Investitionen finden, um sicherzustellen, dass wir unsere großen Aufgaben erfüllen können.

Das neue Jahr ist eine Chance für uns, die notwendigen Mittel bereitzustellen, um uns und unsere Bürger*innen abzusichern. Investitionen in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur sind unerlässlich, um eine ausgewogene Balance zu erreichen.

Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln. Durch unsere vereinten Anstrengungen können wir eine starke Gemeinschaft aufbauen, die bereit ist, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Lassen Sie uns vereint arbeiten, um eine starke und nachhaltige Zukunft für unsere Stadt zu schaffen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit."