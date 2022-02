Stadt plant stadtbahnähnliches Zugnetz

Die Stadt Landau will Bürgerinnen und Bürger, die zu ihrer Arbeitsstelle pendeln, eine Alternative zum Auto bieten. Entsprechende Pläne stellte Verkehrsdezernent Hartmann am Donnerstag vor. Das Projekt „Südpfalzbahn“ sehe vor, zusätzliche Züge auf bereits bestehenden Verbindungen wie der Strecke Neustadt-Landau-Wörth-Karlsruhe einzusetzen. Es sei aber auch an noch zu reaktivierende Strecken gedacht wie die zwischen Landau und Germersheim. Mit zusätzlichen Regionalbahnen würde Landau dann über ein stadtbahnähnliches Netz verfügen. Realisiert werden solle das Projekt gemeinsam mit den umliegenden Kommunen und Kreisen sowie den zuständigen Verkehrsverbünden und Ministerien in Land und Bund. Die Stadt will zunächst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.