Stadt Landau prüft Ehrenbürgerschaft von Kardinal Wetter

Die Stadt Landau prüft derzeit, welche Konsequenzen sie aus den Vorwürfen gegen Kardinal Wetter zieht. Eine Entscheidung könnte noch in diesem Halbjahr fallen, hieß es

In dem Prüfungsverfahren soll auch geklärt werden, ob Ehrungen, die der gebürtige Landauer erhielt, zurückgenommen werden. Die Stadt will nach eigenen Angaben zuerst selbst zu einer Einschätzung kommen, was von den Vorwürfen zu halten ist. Im jüngsten Missbrauchsgutachten war Wetter vorgeworfen worden, mehr als 20 Fällen von Missbrauch nicht nachgegangen zu sein.

Der Kardinal-Wetter-Platz in Landau könnte bald anders heißen. SWR

Wird Kardinal-Wetter-Platz in Landau umbenannt?

Außerdem möchte die Stadt Landau die Stellungnahme der Erzdiözese München und Freising abwarten, die das betreffende Gutachten in Auftrag gegeben hat. Am Ende wäre es dann der Stadtrat, der möglicherweise darüber entscheiden muss, ob zum Beispiel der Platz vor der Landauer Marienkirche weiterhin Kardinal-Wetter-Platz heißen kann.

Friedrich Wetter wurde am 20. Februar 1928 in Landau geboren. 1953 wurde er in Rom zum Priester geweiht. 1968 erfolgte die Ernennung zum Bischof von Speyer, 1982 zum Erzbischof von München und Freising. 1985 wurde Friedrich Wetter von Papst Johannes Paul II. in das Kardinalskollegium aufgenommen. Kardinal Wetter ist unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Wetter räumt Fehlverhalten ein

Wetter selbst hat inzwischen eingeräumt, sich in seiner Zeit als Münchner Erzbischof in einem Fall falsch verhalten zu haben. Es geht dabei um einen Priester, der nach einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs lediglich versetzt wurde - und sich dann erneut an Jungen vergangen haben soll.