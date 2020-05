Das Land Rheinland-Pfalz will Freizeitsportlern in Kürze wieder erlauben, im Freien zu trainieren. Der Sportbund-Pfalz hat die Erwartungen an die ersten Tage nach der Lockerung gedämpft. Ob Staffellauf als Individualsport gelte oder man in Kleingruppen Fußball spielen darf wären Fragen, die laut dem Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz schon seit Tagen von Mitgliedern an ihn gestellt würden. Eine Landesverordnung sei aber sehr komplex. Der Sportbund will sich nun zusammen mit einem Juristen die Verordnung sehr genau anschauen, was wie umgesetzt werden kann. Auch Sportvereine in der Pfalz haben sich zurückhaltend zu den Lockerungen geäußert. "Wir stehen in engem Austausch mit der Stadt.", sagt zum Beispiel der Vorsitzende des ASV Landau. Dass direkt wieder in der Gruppe geturnt oder Beachvolleyball gespielt wird, könne er sich nicht vorstellen.