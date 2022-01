Hausdurchsuchung bei möglichem Spanner aus SÜW

Die Kriminalpolizei Landau hat möglicherweise einen Spanner ermittelt. Der Mann soll unter anderem an der Universität Landau unterwegs gewesen sein.

Vor wenigen Wochen hatte der Studierendenausschuss berichtet, dass es Mitte Dezember an einer Frauentoilette an der Uni Landau eine Konfrontation mit einem Spanner gegeben habe. Die Betroffene habe sofort die Polizei eingeschaltet. Die Kripo Landau hat nach eigenen Angaben deswegen nun die Wohnung eines 28-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße durchsucht. Der Mann sei bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt. Ihm wird nun vorgeworfen, an der Uni und in einer Freizeiteinrichtung in Landau über Toilettenwände gespäht zu haben. Die Polizei hat zudem sein Handy sichergestellt, um die Bildergalerie nach heimlich geschossenen Fotos zu durchsuchen. Die Ermittlungen dauern an.