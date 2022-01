per Mail teilen

Das Seniorentelefon „Silberruf“ des Kreis Südliche Weinstraße ist auch an Silvester zwischen 18 und 20 Uhr erreichbar. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist besonders die Zeit nach den Feiertagen für viele Senioren schwer. Die Familie sei oftmals wieder abgereist und alles erscheine still. In solchen Fällen können ältere Menschen beim „Silberruf“ anrufen und mit geschulten ehrenamtlichen Helfern sprechen. Die Telefonnummer lautet 0800 500 50 20.