Was aus einem Weiher ohne Wasser werden kann, bringt gerade im Landauer Ostpark die Passanten zum Staunen. Doch die Pracht wird nicht von Dauer sein.

Wo sich früher der Himmel in der Wasseroberfläche gespiegelt hat, stehen nun Saatwucherblume, Färberkamille, blaue Kornblumen und roter Klatschmohn in voller Blüte. Das Grünflächenamt hatte die Einsaat eingebracht, nachdem im Februar das Wasser abgelassen worden war. Grünflächenchefin Sabine Klein ist hocherfreut, als sie auch noch Blutweiderich, Knöterich und sogar Sonnenblumen entdeckt: Die hätten sie gar nicht eingesät, sie machten sich aber sehr gut im bunten Gesamtbild.

Der Schwanenweiher im Landauer Ostpark im Jahr 2019, noch voller Wasser.... Stadt Landau

...und aus dem fast gleichen Winkel fotografiert im August 2021: Das Wasser wurde abgelassen und einen Sommer lang blüht stattdessen ein Blütenmeer. Stadt Landau

Warum das Wasser abgelassen werden musste

Über Jahre hinweg hat die Stadt Landau nach eigenen Angaben alles Mögliche probiert, um die Wasserqualität im Schwanenweiher zu verbessern. Nichts habe auf lange Sicht geholfen. Untersuchungen hatten dann ergeben, dass der Weiherboden undicht ist, und das eigentlich nur ein kompletter Neustart helfen kann, so die Stadt weiter: Im Februar wurde das Wasser abgelassen, die Fische wurden entnommen und in anderen Gewässern untergebracht, und der Weiher wurde trockengelegt.

Der Schwanenweiher im Landauer Ostpark nach der Trockenlegung im Februar 2021. Stadt Landau

Das Blütenmeer wird nur einen Sommer lang blühen

So schön der Weiher in seinem aktuellen Zustand auch ist, es wird nur ein Zwischenspiel bleiben: Zum Jahreswechsel soll der Schlamm abgetragen werden, dann startet laut Stadt der Umbau des Weihers, samt Vertiefung und Abdichtung. "Jeder unserer Parks hat eine Besonderheit", so Umweltdezernent Lukas Hartmann: "Beim Ostpark ist es die Wasserfläche, die es so in Landau nur einmal gibt".