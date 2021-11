Versuchter Totschlag: Lkw-Fahrer vor Gericht nach Streit wegen eines T-Shirts

Ein Streit um ein T-Shirt: Das war offenbar der Auslöser, dass ein Lkw-Fahrer einen Kollegen mit einem Messer angriff. Jetzt steht er vor Gericht wegen versuchten Totschlags.

Lkw-Fahrer muss sich am Landgericht Landau verantworten dpa Bildfunk picture alliance /Uwe Anspach/dpa

Tatort war im Mai dieses Jahres ein Autobahn-Parkplatz an der A65 bei Edenkoben. Wie das Landgericht Landau mitteilt, hatten der Angreifer und sein Opfer Stunden vor der Attacke einen hitzigen Streit: Sie stritten wegen eines T-Shirts, dass das Opfer trug. Es zeigte eine Kathedrale in Kiew in der Ukraine mit kyrillischem Schriftzug. Was dabei im einzelnen der Grund für den Streit war, muss sich im Prozess zeigen.

Attacke mit mehreren Messerstichen

Der Täter soll sich später unvermittelt und stark alkoholisiert von hinten an seinen Kollegen angeschlichen haben und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben. Laut Anklage erlitt das Opfer dabei zunächst eine Schnittwunde, wehrte sich aber und es kam zum Kampf.

Im weiteren Verlauf stach der Angreifer laut Staatsanwaltschaft mehrfach auf ein Opfer ein und verletzte den Lkw-Fahrer mit weiteren Stichen an Bauch und Oberkörper. Zwei Zeugen kamen dem Angegriffenen zu Hilfe. Hierbei sei auch einer der Helfer durch einen Messerstich verletzt worden. Schließlich sei aber der mutmaßliche Messerstecher überwältigt worden.

Angreifer war offenbar betrunken

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 15. Dezember fallen.