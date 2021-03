Die Stadt Landau hat beim bundesweiten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) einen ersten Platz belegt, und zwar in der Kategorie „Aufholer“. Die Stadt hat für Radfahrer einiges verbessert.

In den vergangenen Jahren hatte Landau bei den Fahrradklimatests in der Rangliste immer weit hinten gelegen. In diesem Jahr schneidet in Rheinland-Pfalz gut ab. Jetzt hatten mehr als 300 Teilnehmer für Landau Fragen beantwortet zu Themen wie „Macht Fahrradfahren in Landau Spaß und wie gefährlich ist es?“.

Das hat auch eine SWR-Reporterin getestet und mit dem Dezernenten für Mobilität der Stadt Landau gesprochen:

Test-Teilnehmer sehen Verbesserungen in Landau

Die meisten Befragten in Landau waren sich einig: Die Stadt hat in jüngster Zeit viel für die Fahrradinfrastruktur getan. So wurden nach Angaben der Stadt unter anderem Ampeln fahrradgerecht geschaltet und es gibt jetzt mehr Fahrradstraßen - elf gibt es mittlerweile, statt früher nur drei.

Kritik: Autos weiterhin in Fahrradstraßen erlaubt

Kritik kommt allerdings von Landauer Fahrradaktivisten: Es sind keine reinen Fahrradstraßen. Der Autoverkehr sei in diesen Zonen immer noch in beide Richtungen zugelassen. Da käme es auch weiterhin mindestens einmal am Tag zu stressigen Situationen, wenn man durch Landau fahre, so ein Radfahrer.

Wenn das Risiko beim Fahrradfahren mitfährt

Die Stadt räumt ein, noch am Anfang zu stehen. Es sei jedoch nicht möglich, ganz auf den Autoverkehr zu verzichten. In Fahrradzonen hätten aber die Radfahrer immer Vorrang vor dem Auto.

SWR-Mitmachaktion #besserradfahren

Ab dem 22. März startet beim SWR die Mitmachaktion #besserradfahren. Denn im Südwesten wird gerne geradelt. Der SWR will dazu beitragen, die Situation für Radfahrer weiter zu verbessern.