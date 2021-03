Die Stadtverwaltung Landau beteiligt sich an den internationalen Wochen gegen Rassismus. Ein Banner am Rathaus und Online-Veranstaltungen sollen Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen.

OB Hirsch und Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration Yilmaz hissen Banner am Landauer Rathaus Pressestelle Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Seit Montag hängt am Balkon des Rathauses in Landau in der Pfalz ein Banner mit der Aufschrift „Landau gegen Rassismus“. Außerdem ruft die Stadtverwaltung in Landau die Bürger dazu auf, ihnen ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus mitzuteilen. Diese Aussagen sollen dann anonym in einer Ausstellung im Haus der Jugend veröffentlicht werden.

"Rassismus darf nicht zur Gewohnheit werden." Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch

„Trotz der großen Herausforderungen, denen wir aktuell bei der Bewältigung der Corona-Krise gegenüberstehen, dürfen wir andere Probleme in unserer Gesellschaft nicht aus dem Blick verlieren“, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einer Ansprache (CDU).

Vietnam-Flüchtling berichtet über Alltagsrassismus

Am Donnerstag findet um 19 Uhr außerdem eine Videokonferenz mit einem Geflüchteten aus Vietnam statt. Bei der Veranstaltung wird er unter anderem über Alltagsrassismus und seine Flucht sprechen. Anmelden kann man sich unter folgender Email-Adresse: anmeldung@toleranzundmenschlichkeit.org

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden noch bis zum 28. März statt. In Deutschland gibt es nach Angaben der Stiftung gegen Rassismus rund 1.200 Veranstaltungen - überwiegend im Internet. Ziel der Aktionswoche sei es, ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen.