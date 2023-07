Am Freitagmittag könnte es laut werden auf dem Landauer Rathausplatz. Schüler, Eltern und Lehrkräfte einer Förderschule wollen gegen Inklusions-Pläne des Landes protestieren.

Es sind vor allem drei Dinge, die den Eltern der Landauer Nordringschule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, Sorgen machen. Kinder mit und ohne Lernschwierigkeiten sollen gemeinsam in die Grundschulzeit starten. Dafür plant das Bildungsministerium, dass alle Schulanfänger zunächst an der Grundschule ihres Wohnortes angemeldet werden müssen. Eine Festlegung auf eine Förderschule noch vor der ersten Klasse soll nur noch in wenigen Fällen möglich sein.

Land will Inklusion verbessern

Das Land Rheinland-Pfalz will damit die Inklusion verbessern. Was erst einmal gut klingt, kommt bei den Eltern der Landauer Nordringschule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, gar nicht gut an. "Wir haben Angst, dass die Kinder auf einer normalen Regelschule untergehen", sagt Schulelternsprecherin Sandra Völker im Video:

Gewerkschaft GEW fordert deutlich mehr Geld und Personal

Die Bildungsgewerkschaft GEW unterstützt prinzipiell die Pläne des Bildungsministeriums. Aber: "Die Ressourcen in den Grundschulen reichen dafür bei Weitem nicht aus", sagt GEW-Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer. Er fordert einen Masterplan und mehr Personal.

"Wenn das Land ernst meint, dass Inklusion und gemeinsames Lernen stattfinden sollen, dann kostet das Geld und das muss dann auch in die Hand genommen werden."

Das Land hat bereits angekündigt, in den kommenden Jahren in Rheinland-Pfalz insgesamt mehr als 250 zusätzliche Planstellen für Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und weiteres Personal einzurichten. "Diese Planstellen entstehen in verschiedenen Bereichen der inklusiven Bildung, zum Beispiel an Schwerpunktschulen und an den Förder- und Beratungszentren", schreibt das Bildungsministerium auf Anfrage.

Elternsprecherinnen Sandra Völker und Bianca Heintz: "Wir haben halt Angst" SWR

Förderschule: Kein Abschluss mehr in der 10. Klasse?

Außerdem fordern die Eltern der Landauer Nordringschule, dass dort auch weiterhin Jugendliche in einer freiwilligen 10. Klasse ihre Berufsreife ablegen können. Auch das soll nach Plänen der Landesregierung nach dem Schuljahr 2027/28 wegfallen. Wer auf der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen ist und diesen Abschluss haben will, müsste zum Beispiel auf eine Berufsbildende Schule oder eine Realschule plus wechseln.

Was bedeutet eigentlich "inklusiv"? "Inklusiv" kommt in diesem Fall vom Wort "Inklusion". Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich mitmachen kann. Es ist egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Ein Beispiel hierfür ist, wenn an einer Schule Kinder mit und ohne Behinderung zusammen lernen. Das nennt man dann auch inklusiven Unterricht.

"Mein Sohn wäre an einer anderen Schule total überfordert. Ob er an einer BBS seinen Abschluss überhaupt schaffen würde, das wäre die Frage."

Dieter von Nidas Sohn geht aktuell in die 9. Klasse der Nordringschule Landau. Und von Nida sagt: "Wenn der Abschluss der Berufsreife hier nicht mehr möglich ist, dann werden viele der Jugendlichen durchs Raster fallen und überhaupt keinen Schulabschluss machen."

Das Bildungsministerium hält dagegen: nach einem Wechsel von der Förderschule an eine Regelschule würden die Jugendlichen "sonderpädagogische Unterstützung" erhalten. Die beteiligten Schulen würden dafür kooperieren und Konzepte erarbeiten. "Damit können die freiwilligen 10. Schuljahre an den Förderschulen perspektivisch auslaufen."

Auch dazu äußert sich die Bildungsgewerkschaft GEW. Landesvorsitzender Hammer sagt, sein persönlicher Vorschlag sei, die Eltern entscheiden zu lassen, ob ihr Kind die Berufsreife in einem freiwilligen 10. Jahr an der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen ablegt oder dafür auf eine Regelschule wechselt.

Kritik auch an geplanten Versetzungen von Förderschul-Lehrkräften

Und auch die geplanten Versetzungen von Lehrkräften an Förderschulen, um den Lehrermangel an Förderschulen im Norden von Rheinland-Pfalz aufzufangen, wird Thema bei der Landauer Kundgebung am Freitag sein. Durch das Personalkarussell, dass das Land dafür in Gang setzt, fallen auch Förderstunden an sogenannten Schwerpunktschulen in Landau weg.

Die Eltern der Landauer Nordringschule finden: es gibt genug Gründe, um am Freitag ab 13:30 Uhr mit zu protestieren. Sie hoffen, dass sich auch Eltern, Schüler und Lehrkräfte anderer Schulen aus der Stadt anschließen.