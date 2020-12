In den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sind inzwischen mehr Schulbusse im Einsatz. Dadurch soll das Risiko einer Corona-Infektion unter Schülern verringert werden. Die zusätzlichen Fahrzeuge folgen nach Angaben der Germersheimer Kreisverwaltung immer direkt hinter den regulären Schulbussen. So kämen im Idealfall zwei Busse gleichzeitig an den stark frequentierten Haltestellen an. Mit vier dieser Verstärkerbusse werde der Schülertransport auf der Strecke zwischen Wörth, Neuburg und Büchelberg entlastet. Außerdem würden auf 18 Strecken im Kreis Germersheim in dieser Woche die Fahrgäste gezählt, um den weiteren Bedarf an Bussen zu ermitteln. Im Kreis Südliche Weinstraße sin fünf zusätzliche Busse im Einsatz, und zwar zwischen Landau und Bad Bergzabern sowie im Raum Annweiler.