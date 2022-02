Die Polizei sucht nach einem 19-jährigen Mann, der am frühen Samstagmorgen in Landau einen anderen jungen Mann niedergestochen hat. Zuvor waren die beiden laut Polizei vor einem Bistro in Streit geraten. Das 23-jährige Opfer kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der 19-Jährige flüchtete vom Tatort.