Mann nach Zechprellerei in Gewahrsam

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann aus Landau wegen mehrerer Betrügereien. Der Mann war am Montag zunächst mit dem Taxi von Mannheim nach Landau gefahren. Die Rechnung von 120 Euro konnte er nicht bezahlen. Auch die Zeche in einem Landauer Café in Höhe von etwa 40 Euro blieb er laut Polizei schuldig. Als er auch noch über 30 Euro in einer Kneipe vertrunken hatte und wieder nicht zahlen konnte, kam er über Nacht in eine Zelle. Es sei nicht das erste Mal, dass der Landauer seine Rechnungen nicht bezahle, so die Polizei.