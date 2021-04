per Mail teilen

Die meisten Kinder lieben Baumhäuser. Eine Firma aus Landau baut jetzt auch ausgefallene Varianten für Erwachsene: von der einfachen Hütte bis zum Luxus-Häuschen.

Tobias Annen und Fabian Baumgärtner haben die Baumhaus-Firma gegründet: die Treehouse-Company. Wer ein großes Grundstück mit dicken Bäumen hat, kann diese mit einem Baumhaus versehen. Der Fantasie sind nach Aussage der Firmengründer kaum Grenzen gesetzt. Die Firma gehe auf die Wünsche der Grundstücksbesitzer ein - je nach Geldbeutel. Eine einfache Gartenhaus-ähnliche Hütte im Baum liegt bei 10.000 Euro. Ein voll ausgestattetes mehrstöckiges Häuschen mit Stützkonstruktion kann schon mal 300.000 Euro kosten.

Worauf sollte man bei größeren Baumhäusern achten?

So einzigartig jeder Baum sei, so einzigartig soll auch jedes Baumhaus sein, das der 31-jährige Tobias Annen und sein Team künftig bauen wollen. Allerdings gibt es auch einige Auflagen, die dabei zu beachten sind, sagt Firmenmitbegründer Fabian Baumgärtner. Ein Baum muss mindestens eine Dicke von 30 Zentimetern haben. Bei diesem Mindestumfang geht nur eine kleine Hütte in den Baum.

Wie bei jedem Haus braucht man auch für jedes Baumhaus, das größer als ein Gartenhäuschen werden soll, eine Baugenehmigung, so der 28-jährige. Auch sollten die Nachbarn einverstanden sein und das Baumhaus darf nicht zu nah an den Nachbargrundstücken stehen.

Das erste Projekt der Landauer Treehouse Company war ein Baumhaus zwischen Fichten und damit gleich recht anspruchsvoll, erzählt Tobias Annen. Fichten sind Flachwurzler und damit nicht sehr standfest. Also musste das Haus auf Stelzen gebaut werden. Die Treppe war allerdings an den Fichten angebaut. Immerhin 32 Quadratmeter ist das Stelzenhaus groß und das über zwei Stockwerke verteilt.

Anfänge im Kletterpark - Pete Nelson als Vorbild

Hoch in den Bäumen haben Tobias Annen und Fabian Baumgärtner schon früher gearbeitet - und zwar als Bauleiter und Konstrukteur in einem Kletterpark. Mit der Firmengründung haben sich die beiden jetzt einen lang gehegten Traum verwirklicht. Ihr Vorbild ist der amerikanische Baumhauskonstrukteur Pete Nelson.

Die Firma steht noch am Anfang: Gerade richten die beiden Gründer in einer großen Halle im südpfälzischen Rülzheim ihre Werkstatt ein.

