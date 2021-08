Die Lotto-Elf spielt am Abend im Südpfalzstadion in Landau.

Das Team mit prominenten ex-Profis wie Stefan Kuntz und Guido Buchwald tritt gegen eine Ü 40-Auswahl aus Landau an. Der Erlös der Partie geht an den Förderverein für tumor- und krebskranke Kinder in Mainz und an den Jugendförderverein Landau. Organisiert wird das Spiel vom ehemaligen Mainz 05-Profi und Landauer Benny Auer. Zutritt haben Corona-Genese, Geimpfte und getestete Zuschauer. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Besuchern.