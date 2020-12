Eine Landauer Lehrerin, die wegen rechtsgerichteter Aktivitäten in die Kritik geraten war, ist nach SWR-Informationen vorerst vom Unterricht freigestellt. An insgesamt drei Schulen in Landau hatte es Proteste gegen die Frau gegeben. Um den Schulfrieden wiederherzustellen, wird sie vorerst nicht mehr unterrichten, sondern andere Aufgaben übernehmen. Die Schulbehörde ADD prüft derzeit, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, ein Disziplinarverfahren gegen die Beamtin einzuleiten. Die Lehrerin fällt öffentlich und in den sozialen Medien immer wieder mit rechtsgerichteten Äußerungen auf. Bereits in der Vergangenheit war die Frau mehrfach überprüft worden. Verstöße gegen das Beamtenrecht hatten sich nach Angaben der ADD dabei nicht nachweisen lassen.