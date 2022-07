Lattenrost wird zum Verkehrshindernis

per Mail teilen

Auf der Autobahn bei Landau-Zentrum hat ein Mann aus dem Kreis Germersheim am Donnerstagabend für ein kurzzeitiges Verkehrschaos gesorgt. Der Mann hatte auf seinem PKW-Anhänger einen Lattenrost geladen, aber nicht ausreichend gesichert. Der Lattenrost fiel bei Landau-Zentrum von dem Anhänger und landete im Gegenverkehr in Richtung Ludwigshafen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten stark bremsen und versuchen, dem Lattenrost auszuweichen. Nach Angaben der Polizei kam es zu keinen Schäden. Den Verursacher erwartet jetzt unter anderem ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.