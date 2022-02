Kaufhof-Abriss führt zu Straßensperrung am Hauptbahnhof

In Landau muss ab Mittwochabend wegen der Abrissarbeiten am alten Kaufhof-Gebäude die Maximilianstraße entlang des Bahnhofs gesperrt werden. Betroffen ist laut Stadtverwaltung der Abschnitt zwischen Ostbahn - und Linienstraße. Dadurch ist auch die nördliche Zufahrt zum Busbahnhof blockiert. In der Ostbahnstraße werden deshalb auf beiden Seiten provisorische Bushaltestellen eingerichtet. Die Sperrung beginnt am Abend um 18 Uhr und dauert bis zum kommenden Montag. Eine Umleitung wird eingerichtet. Auf dem Gelände des alten Kaufhofs am Hauptbahnhof sollen neue Wohnungen, Büros und Geschäfte entstehen.