Deutsche Meisterschaft in Landau: Wer ist der beste junge Zauberer im Land?

per Mail teilen

Der deutsche Zaubernachwuchs trifft sich am Wochenende in Landau. Preise gibt es für die besten Tricks und die tollste Show - mit Karten, Zauberhüten oder Kisten. Auch zwei Südpfälzer sind dabei.

Hendrik und Jonathan tragen Leuchtbrillen, schwarze Jackets und blicken herausfordernd ins Publikum. Musik donnert aus den Boxen. Beide Jungs schieben eine Kiste in den Raum - jetzt haben sie vier Minuten Zeit: ihre Zaubershow beginnt.

Die beiden Zauberschüler üben für die diesjährige "Jugendmeisterschaft der Zauberkunst", die am Freitag in Landau beginnt. Bis Sonntag zeigen 30 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland, was sie können. Mittendrin sind dann auch der elfjährige Hendrik aus Zeiskam (Kreis Germersheim) und der zwölfjährige Jonathan aus Landau.

Das ist die "Jugendmeisterschaft der Zauberkunst" Der Verein "Magischer Zirkel" veranstaltet jährlich die Deutschen Jugendmeisterschaften der Zauberkunst. Sie finden seit 2011 statt und sind getrennt von den den Deutschen Meisterschaften, die alle drei Jahre stattfinden. Die Kinder und Jugendlichen können Kartentricks zaubern, Mentalmagie vorführen oder mit einer Großillusion auftreten. Der Verein schreibt: "Da es eine Jugendmeisterschaft ist, wird nicht verlangt, dass alles perfekt ist, aber um einen Preis zu erringen, sollte die Vorführung schon möglichst fehlerfrei und vorzeigbar sein. Falls man nicht weiß, zu welcher Sparte die eigene Darbietung gehört, macht das nichts – im Zweifelsfalle wird die Jury die passende Sparte bestimmen."

Zauberer aus Landau haben Fluchtkiste selbst gebaut

Zusammen mit ihrem Zauberlehrer Peter Karl, Magier und Moderator der Badisch-Pfälzischen Fastnacht im SWR, haben die beiden Südpfälzer Jungs eine sogenannte Fluchtkiste gebaut. Sie wollen in der Kategorie "Großillusion" einen Pokal holen.

Jonathan und Hendrik zaubern schon länger. Jonathan hat sich seine ersten Tricks beim Opa abgeschaut. Dann sind beide in Landau in einem Zauberkurs von Peter Karl gelandet und haben zum Beispiel gelernt, wie Münzen verschwinden und wieder auftauchen:

Große Aufregung vor Zauber Meisterschaft

Bei der Jugendmeisterschaft im Zaubern wollen die beiden Zauberschüler mit ihrer selbstgebauten Fluchtkiste und ihrer Show punkten. Sonntag werden die Preise in Landau verliehen - bis dahin sind Aufregung und Spannung groß. Die Meisterschaft findet im Gloria Kulturpalast statt. Dort gibt es Samstagabend eine öffentliche Zaubershow. Tickets dafür gibt es direkt im Gloria oder im Internet.