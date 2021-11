Die Stadt Landau will ihre Corona-Testkapazitäten ausweiten. Der Grund ist nach Angaben der Stadtverwaltung die stark gestiegene Nachfrage seit die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt. Deshalb baut das DRK eine Schnellteststation am Hauptbahnhof in Landau auf. Außerdem wird das Testzentrum in der Festhalle erweitert. Zudem wollen-laut Stadtverwaltung- weitere private Anbieter Testangebote machen. Seit Mittwoch müssen sich Arbeitnehmer, die nicht geimpft oder genesen sind, täglich auf Corona testen.