Impfgegner versuchen Landauer Ärzte durch Briefe einzuschüchtern

per Mail teilen

In Landau haben mehrere Ärzte Briefe von Impfgegnern erhalten. In dem Schreiben machen die Verfasser Stimmung gegen Corona-Impfungen - und versuchen, die Mediziner zu verunsichern.

HNO-Arzt Stefan Espenschied hat Brief von Impfgegnern bekommen. SWR

Das Schreiben, das HNO-Arzt Stefan Espenschied aus Landau bekommen hat, ist als Vordruck im Internet zu finden. Es stammt von Ärzten und Wissenschaftlern, die zur sogenannten Querdenker-Szene gehören, und offenbar Impfgegner sind.

"Ich habe schon Hunderte geimpft. Und das ist auch unsere Aufgabe als Ärzte, zu impfen. Dieser Brief wird mich nicht vom Impfen abhalten, ich werde nicht kippen."

Er lasse sich nicht verunsichern, sagt Stefan Espenschied. Das Schreiben haben ihm Impfgegner vor ein paar Tagen in den Briefkasten seiner Landauer Praxis geworfen – handschriftlich an ihn adressiert. Als Absender sind angegeben: Die Ärzte für Aufklärung, Doctors for Covid Ethics und der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Alle drei Organisationen gelten als Sammelbecken für Corona-Leugner. Ihre Aussagen wurden bereits widerlegt.

Stefan Espenschied ist HNO-Arzt und hat Briefe von Impfgegnern bekommen. SWR

Einschüchterungsversuche mit Lügen

Der Brief beginnt mit dem Satz: "Mit diesem Brief möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie persönlich für Impfschäden haftbar gemacht werden können." Doch schon das ist eine Lüge: Im Infektionsschutzgesetz ist festgehalten, dass der Staat für mögliche Impfschäden aufkommt - und nicht Ärzte persönlich haften. Und Espenschied, der HNO-Arzt aus Landau, kritisiert noch weitere Punkte des Briefs.

Im Brief heißt es weiter: Impfstoffe seien unnötig. Auch diese Aussage sei absolut nicht zutreffend, sagt Espenschied. Zurzeit seien Impstoffe das einzige Mittel gegen Covid-19. Es gebe keine Superpille gegen Corona. Auch die Aussage im Brief, das Impfstoffe unwirksam seien, sei populistisch und nicht tragbar. Espenschied sagt: "Ich habe schon Hunderte geimpft. Und das ist auch unsere Aufgabe als Ärzte, zu impfen. Dieser Brief wird mich nicht vom Impfen abhalten, ich werde nicht kippen."

Brief auch an Ärzte, die gar nicht impfen

Espenschied hat als einer der ersten in Landau eine Corona-Teststation aufgebaut. Möglicherweise habe er deswegen den Brief bekommen. Aber auch ein Chirurg und eine Allgemeinärztin wurden angeschrieben, ebenso Espenschieds Bruder, der Zahnarzt ist. Michael Espenschied darf zurzeit noch gar nicht impfen. Eine unbekannte Frau habe das Schreiben in seiner Praxis persönlich abgegeben, sagt der Zahnarzt. Mit diesen Briefen haben die Impfgegner in seinen Augen eine Grenze überschritten.

Briefe auch an andere Ärzte in der Pfalz und Rheinhessen

Für die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz sind diese Art von Schreiben nicht neu. Vor allem in der Pfalz und in Rheinhessen tauchten diese häufiger auf – mit pseudowissenschaftlichen Hinweisen und falschen Behauptungen rund um Covid-19 und die derzeit verfügbaren Impfstoffe. Jürgen Hoffart, Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer, sieht darin eine zunehmende Radikalisierung der Impfgegner. "Da muss man sich natürlich fragen, wo das noch hinführt. Und ich kann schon verstehen, dass Kollegen, die persönlich bedroht werden, vielleicht auch mit einer gewissen Angst abends nach Hause gehen", sagt er zuletzt in einem SWR-Interview.

HNO-Arzt will weiter impfen

HNO-Arzt Stefan Espenschied will genauso weiter machen wie bisher, sagt er. Allerdings könne er sich schon vorstellen, dass es Kolleginnen oder Kollegen gibt, die sich von solchen Briefen einschüchtern lassen – und das Impfen gegen Covid-19 einstellen.