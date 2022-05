Geothermie in Landau: Experten äußern sich

Die Stadt Landau wird sich am Dienstagabend einmal mehr mit dem Thema Geothermie befassen: Im Hauptausschuss werden Sachverständige zu Wort kommen.

Das Rathaus der Stadt Landau SWR

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt mehrfach klargemacht, dass es ihr eigentlich am liebsten wäre, wenn das Landauer Geothermiekraftwerk komplett stillgelegt würde. Das könnte sich nun ändern: Die Verwaltung will wissen, welche Projekte zur Lithium-Gewinnung für Landau in Frage kommen könnten und wie die Stadt davon profitieren könnte. Lithium ist ein Leichtmetall, das unter anderem für die Batterien von Handys und die Akkus von E-Autos verwendet wird. Und hier kommt die Geothermie ins Spiel.



"Lithium-Förderung und Geothermie gehören derzeit im Oberrheingraben wohl zusammen."

Die Stadt hat Wissenschaftler und Unternehmer in den Hauptausschuss eingeladen, um über den aktuellen Stand der Forschung und ihre Pläne in Landau zu sprechen. Mit dabei sind Vertreter des Erdwärmekraftwerks, des Bergamtes und einer Bürgerinitiative, also: Gegner und Befürworter der Geothermie. Die Sitzung des Hauptausschusses beginnt um 17 Uhr und kann hier live im Netz verfolgt werden.