Hochwasserschutzkonzept auf der Zielgeraden

Das neue Hochwasserschutzkonzept für Landau soll voraussichtlich bis zum Jahresende vorliegen. Nach Angaben des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs der Stadt, EWL, ist die Bürgerbeteiligung an dem Konzept jetzt abgeschlossen. In den vergangenen Monaten gab es in der Stadt Landau und den Ortsteilen Besichtigungen und Informationsveranstaltungen. Das Ziel war, auch die Ideen der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Hochwasservorsorge zu berücksichtigen. Das Schutzkonzept soll dazu beitragen, Schäden durch Starkregen zu verringern. Denkbar wäre - nach Angaben des EWL - zum Beispiel der Bau von sogenannten Notabflüssen für Wasser oder ein verbessertes Warnsystem falls die Pegelstände der Gewässer stark ansteigen. Wie der EWL mitteilt, werden sich manche Ideen einfach umsetzen lassen, andere dagegen könnten Millionen-Investitionen auslösen. Zuletzt hatten im Sommer vor vier Jahren zwei extreme Unwetter in Landau Schäden verursacht.