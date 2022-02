Die Stadt Landau hat 1,5 Millionen Euro Fördergeld für die weitere Digitalisierung an den Schulen bekommen. Wie die Stadt mitteilt, hat sie bereits mit einer ersten Zahlung des Bundes die WLAN- und Breitbandversorgung in den Schulen ausgebaut. Mit der zweiten Fördersumme sollen nun technische Geräte angeschafft werden. In ersten Schulen wurden bereits interaktive Tafeln installiert. Rund 270 solcher Tafeln sollen insgesamt in die Klassenräume kommen.