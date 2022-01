Gedenken an die Opfer des Holocaust

An vielen Orten in der Vorder- und Südpfalz wird am Donnerstagnachmittag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Anlass des Gedenktages ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz heute vor 77 Jahren. So lädt beispielsweise die Stadt Landau unter dem Motto „Gegen das Vergessen“ ab 16 Uhr zu einer Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof ein. In der Stiftskirche in Neustadt wird es am Abend um 18 Uhr eine Gedenkstunde geben. In Speyer ist pandemiebedingt eine rein digitale Gedenkveranstaltung geplant. In Deidesheim werden ab Samstag in einer Ausstellung Zeichnungen und Fotografien von Insassen des französischen Lagers Gurs gezeigt. Dorthin wurden 1940 zahlreiche Juden aus der Pfalz deportiert.