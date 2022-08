Landau: Fünfjähriger Junge von Dach gerettet

per Mail teilen

In Landau hat am Dienstagmorgen ein Polizist ein Kind von einem Dach gerettet. Der fünfjährige Junge drohte aus acht Metern Höhe abzustürzen.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil ein Kind auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses saß - schon direkt am Rand des Daches. Laut Polizei konnte der Junge nicht mehr eigenständig zurück in die Wohnung. Wie einer der Retter dem SWR erzählte, war er mit weiteren drei Streifenbeamten zu dem Haus gefahren. Als niemand öffnete, hätten die Polizisten dann die Tür zur Dachgeschoss-Wohnung eingetreten, da es um wertvolle Sekunden ging. Im Badezimmer fanden die Beamten dann weitere zwei Kinder, die am Fenster standen und weinten.

Polizist holt Kind ohne Feuerwehr vom Dach

Der fünfjährige Junge saß da bereits direkt an der Dachrinne und die Beine baumelten herunter, berichtete der Retter dem SWR. Beherzt habe der Polizist sich daraufhin Oberkörper voran auf das Dach geschoben, während ihn zwei seiner Kollegen an den Knöcheln festhielten und sicherten. So konnte er das Kind greifen. Seine Kollegen zogen sie beide zurück durch das Fenster, noch bevor die Feuerwehr zur Sicherung eintraf.

Die Polizisten kümmerten sich um die aufgelösten Kinder, bis die Mutter wieder eintraf. Sie gab später an, sie sei nur kurz einkaufen gegangen, während der Junge und seine jüngeren Geschwister noch schliefen. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.