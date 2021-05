Die Freibäder in der Pfalz bereiten sich darauf vor, am 2. Juni in die Saison zu starten. Nach einer SWR-Umfrage gibt es bei den Betreibern und Kommunen aber noch einige offene Fragen. Alles hänge davon ab, welche Inzidenzzahlen dann gelten. Bei über 100 dürften die Schwimmbäder nach aktuellem Stand nicht öffnen. Außerdem sei noch offen, wie die Hygieneauflagen aussehen. Die Freibadbetreiber stehen nach eigenen Angaben aber in den Startlöchern, um am 2. Juni öffnen zu können. Angefangen vom Badepark Wörth über das Frankenthaler Strandbad und das Speyerer Bademaxx bis hin zum Salinarium Bad Dürkheim oder dem Rebmeerbad in Bad Bergzabern. Fast alle bieten die Registrierung und den Kartenverkauf im Internet an. Die Badezeiten werden begrenzt. Anders das Queichtalbad in Offenbach. Dort soll alles vor Ort passieren. Außerdem gelten die Eintrittskarten in Offenbach ganztägig.