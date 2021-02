Nach dem Kreis Germersheim will auch der Kreis Südliche Weinstraße Kindergartenkinder weiter in Französisch fördern. Der Kreis suche nach einer Möglichkeit, das Angebot in 24 Kindertagesstätten weiter zu finanzieren, hieß es. Das Land will sein Förderprogramm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ im Sommer auslaufen lassen. Damit steht nach Angaben des Kreises künftig weniger Geld für die französische Sprachförderung zur Verfügung. Elternvertreter hatten deshalb eine Initiative gegründet, um das Angebot zu retten.