per Mail teilen

Wegen der Corona-Pandemie gibt es für viele Berufszweige keine Aufträge. Der Landauer Ralph Schlitter ist eigentlich gelernter Fotograf. Jetzt hat er umgesattelt auf schneidert Hemden.

Ralph Schlitter ist Optimist. Ihn als rheinische Frohnatur - ursprünglich aus Düsseldorf - kriege nichts so schnell unter, sagt der Fotograf. Obwohl er seit Beginn der Pandemie kaum noch Aufträge hatte. Hochzeiten wurden abgesagt, Fotografieren in Kitas und Schulen war nicht mehr möglich.

Corona war für Fotografen ein "Wink des Himmels"

Er suchte eine neue Tätigkeit und entscheidet, dass er in familiäre Fußstapfen treten will: "Die Großeltern hatte eine Schneiderei, meine Mutter war Schneidermeisterin. Ich habe früher für meine Kinder und für meine Frau genäht. Da hat sich das eben jetzt ergeben. Und jetzt dachte ich mir: 'Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt fängste mit der Schneiderei an'." Corona, sagt er, war für ihn wie ein Wink des Himmels.

Ralph Schlitter schult wegen Corona kurz vor der Rente noch einmal um und lernt das Schneidern. SWR

Schneider werden gegen den Willen der Familie

Was Ralph Schlitter in der Corona-Zeit gelernt hat: Besser nicht auf die Familie hören, sondern auf das eigene Herz. Er ist 65 Jahre alt, in einem Jahr bekommt er Rente, viele haben nicht verstanden, warum er nochmal etwas Neues anfängt.

"Man kann alles lernen, wenn man will." Ralph Schlitter

Es habe ihn ja auch keiner mehr ausbilden wollen, weil er zu alt war. Also hat Schlitter sich Stoff gekauft und ist nach Düsseldorf zur Schneiderschule gefahren. "Die haben mir das von der Pike auf beigebracht, zunächst mal Hemden nähen. Da waren viele Aufgaben dabei, wo ich dachte, das lernste nie,“ erzählt der Berufswechsler.

Ralph Schlitter berät seine Kunden für maßgeshcneiderte Hemden. SWR

Maßgeschneiderte Hemden aus Leidenschaft

Seit Karsamstag können im Geschäft von Schlitter in der Landauer Innenstadt jetzt Hemden bestellt werden. Im Laden steht die Nähmaschine, Stoffballen lagern im Regal. Aufträge gibt es schon einige - die Wartezeit für ein Hemd liegt bei etwa zwei Wochen. Und der Preis bei ca. 200 Euro. Dafür sei es maßgeschneidert und der Kunde wisse, wo es herkommt, sagt Schlitter: