Landau: Land soll für Rheinland-Pfalz-Tag zahlen

Landau veranstaltet den Rheinland-Pfalz-Tag in drei Jahren nur dann, wenn das Land den Großteil der Kosten zahlt. Das kündigt der zukünftige Oberbürgermeister, Dominik Geißler, an.

Das Land müsse mindestens 80 Prozent der Kosten übernehmen, sagt Geißler. Ansonsten sehe er nicht unbedingt die Notwendigkeit, den Rheinland-Pfalz-Tag im Jahr 2025 in Landau auszurichten, so der CDU-Politiker, der Mitte Dezember sein neues Amt in Landau antreten wird.

2024 ohne Rheinland-Pfalz-Tag

Eigentlich sollte das Landesfest in der Stadt schon ein Jahr früher, nämlich 2024, stattfinden - dann nämlich feiert Landau sein Stadtjubiläum. Allerdings hatte das Land vor einigen Wochen angekündigt, den Rheinland-Pfalz-Tag aus Kostengründen nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen - und ihn in Landau also um ein Jahr zu verschieben.

Der nächste Rheinland-Pfalz-Tag findet 2023 in Bad Ems statt.

Künftiger OB Geißler: Lieber aufs Stadtjubiläum konzentrieren

Landaus künftiger Oberbürgermeister Geißler kündigte heute an, er wolle sich statt auf den Rheinland-Pfalz-Tag lieber auf das Stadtjubiläum in zwei Jahren konzentrieren.