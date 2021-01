Studenten in Landau verteilt ab heute Corona-Informationsborschüren in die Landauer Briefkästen. Damit wollen die Studenten an die Landauer Bürger appellieren, sich an die Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln zu halten. Anlass der Studenten-Aktion seien Flyer-Aktionen anderen Gruppen in Landau. Sie würden das Virus leugnen oder seine Gefährlichkeit herunterspielen.