Bombe erfolgreich entschärft

Auf der Maulbeerinsel bei Mannheim-Feudenheim ist am Donnerstagnachmittag eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in 30 Minuten entschärft worden. Die Bombe war bei Sondierungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten am Donnerstagmorgen gefunden worden. Nach einer Überprüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg fiel die Entscheidung, die Bombe noch im Verlauf des Tages zu entschärfen. Etwa 2.000 Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle mussten ihre Häuser verlassen. Sie konnten nach der Entschärfung wieder in ihre Wohnungen zurück. Wegen der Entschärfung waren auch Straßenbahn-Linien und Straßen gesperrt. Das führte zu langen Staus im Berufsverkehr. Autofahrer sprachen von einem Verkehrs-Chaos.