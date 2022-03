Landau bekommt Dromedare als Ampelfiguren

In Friedberg ist es Elvis, in Mainz sind es die Mainzelmännchen, in Neustadt weist eine Weinkönigin den Weg, und in Emden zeigt Otto Waalkes an, wann man gehen darf: Individuelle Ampelfiguren sind im Trend. Und Landau ist jetzt auch dabei.

An insgesamt sechzehn Ampeln wird ein Dromedar nun den Weg weisen. Willkürlich? Keineswegs: Das Dromedar ist das Wappentier des Landauer Zoos, die Ampeln finden sich allesamt im direkten Umfeld des Zoos. Video herunterladen (8,5 MB | MP4) Darum hat Landau ein Dromedar auf der Ampel 3.000 Euro lässt die Stadt sich das kosten. Es sei nicht selbstverständlich, dass eine Stadt in der Größenordnung einen Zoo habe, der Familien die Möglichkeit biete, einen unbeschwerten Tag zu erleben und dabei auch noch was über Natur und Umwelt zu lernen. Und wenn Fußgänger wegen der Ampel ins Schmunzeln kommen, sei es ja auch nicht ganz verkehrt. Dromedarnachwuchs im Landauer Zoo. Zoo Landau Dromedar und Kamel… was war noch der Unterschied? Eine Frage der Höcker: Ein Dromedar ist ein einhöckriges Kamel und als Last – und Reittier in Asien und Afrika verbreitet. Aufgrund ihres schaukelnden Ganges und ihrer Zähigkeit werden diese Tiere auch "Wüstenschiffe" genannt. Was in der Regel als Kamel bezeichnet wird, ist ein Trampeltier. Trampeltiere haben zwei Höcker und sind besonders in Asien weit verbreitet. Dromedare und Trampeltiere gehören beide zur Gattung der Altweltkamele.