In Landau ist es am Samstagvormittag im Bereich Westbahnhof vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gekommen. Nach Polizeiangaben hatte eine Person versucht, am Westbahnhof trotz geschlossener Schranken die Gleise zu überqueren. Dadurch musste ein Zug eine Notbremsung einleiten. Verletzt wurde niemand. Während der Ermittlungen blieb der Bahnübergang aber geschlossen.