Unfall auf A65 bei Landau: Bauarbeiter von Betonplatte getroffen

Bei Arbeiten an einer Lärmschutzwand auf der Autobahn 65 bei Landau ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Bauarbeiter wurden durch eine Betonplatte schwer verletzt.

Ab Mittwoch sollten die Verankerungselemente an der Lärmschutzwand erneuert werden. Gearbeitet wurde im sogenannten Landauer Trog, einer Unterführung nahe der Anschlussstelle Landau Zentrum. Bei diesen Arbeiten hat sich laut der Polizei Edenkoben eine Betonplatte gelöst. Die Platte fiel auf eine Hebebühne, auf der zwei Arbeiter standen und begrub sie unter sich.

Notärzte mit Hubschrauber zu A65 geflogen

Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Arbeiter schwerst verletzt. Notärzte wurden mit Hubschraubern an den Unfallort gebracht und versorgten die Bauarbeiter vor Ort. Anschließend wurden sie per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und untersuchte am Unfallort, wie sich die Betonplatte lösen konnte.

A65 Richtung Ludwigshafen bis in den Abend gesperrt

Laut Polizei war die A65 wegen der Bergungsarbeiten von Karlsruhe kommend in Richtung Ludwigshafen stundenlang gesperrt. Erst am Abend konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Wegen der Bauarbeiten konnte die A65 in diesem Bereich seit Mittwoch ohnehin nur einspurig befahren werden.