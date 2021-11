Ärger am Lambsheimer Weiher

Die Verbandgemeinde Lambsheim-Hessheim veranstaltet heute am Abend eine online-Konferenz rund um die Probleme am Lambsheimer Weiher. In der Vergangenheit habe es häufig Streit zwischen verschiedenen Gruppen, die den Weiher nutzen.

Der Sportanglerverein Lambsheim stört sich nach eigenen Angaben daran, dass immer wieder Badegäste in den Bereich schwimmen, der eigentlich den Anglern vorbehalten sein sollte. Außerdem gäbe es nach den Wochenenden gelegentlich Spuren von illegalen Parties: Müll, Hinweisschilder, die im Wasser landeten, und ähnliches. Die Verbandsgemeinde will am Abend den Sportanglerverein, die Polizei, den Wirt der Beachbar und andere in einer Videokonferenz zusammenbringen. Laut Bürgermeister Michael Reith, SPD, sei es vor allem wichtig, dass man wieder miteinander redet - und nicht nur übereinander.