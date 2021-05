Eigentlich ist der Lambsheimer Weiher im Rhein-Pfalz-Kreis eine richtige Idylle. In letzter Zeit fliegen hier aber immer öfter die Fetzen. Deswegen hat sich die Verbandsgemeinde eingeschaltet.

Horst Dahlemann ist sauer: Er hat ein Schild entdeckt, eine Art Hinweistafel, die im Wasser treibt. "Das ist ein Wegweiser, den wir hier aufgestellt haben. Und den schmeißen Leute ohne Verstand dann ins Wasser. Das ist Vandalismus!" In letzter Zeit gibt es offenbar hin und wieder heimliche Corona-Partys am Weiher, die unschöne Spuren hinterlassen. Aber so ärgerlich das auch ist: Es ist nicht das größte Problem, das Horst Dahlemann gerade hat.

Der Lambsheimer Weiher im Rhein-Pfalz-Kreis. SWR

Er ist Vorsitzender des Sportanglervereins Lambsheim, und die Angler kriegen sich immer wieder mit den Badegästen in die Haare. "Die schwimmen in die Nähe der Angler, teilweise durch die Schnüre durch. Dann gibt ein Wort das andere und es eskaliert".

Mit Schlägen gedroht

Ein Angler, der gerade am Ufer die Route auswirft, bestätigt das: Mehrere Badegäste hätten ihm – einem 74-jährigen Mann – schon mit Schlägen gedroht. Da habe er den Mund gehalten und sei gegangen.

Allerdings steht er an diesem Nachmittag im Mai gerade selbst mit seiner Angel mitten im Badebereich, oder? Ja, das stimme schon, räumt er ein. Das mache er aber auch nur, wenn das Wetter so schlecht sei, dass ohnehin niemand schwimmen wolle.

Mittendrin: der Verbandsgemeindebürgermeister

Da ist sich Michael Reith (SPD) nicht so sicher. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ist mit allen Parteien im Austausch. Und es gäbe sehr wohl auch Beschwerden über Angler, die ihre Rute dort rausholen, wo es nicht sein soll.

Herbert Knoll (CDU), Ortsbürgermeister von Lambsheim, und Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, am Lambsheimer Weiher. SWR

Die Corona-Partys sind kein langfristiges Problem, glaubt Reith: Natürlich dürfe es gerade jetzt nicht sein, dass sich Leute in den Buchten treffen, ohne auf Abstand und ähnliches zu achten. Das werde sich aber spätestens dann geben, wenn wieder mehr Normalität eingekehrt ist. Dann hat er auch einen Verbündeten hier am Weiher.

"Leben und leben lassen – das ist meine Philosophie" Semo Marušić, Wirt am Weiher

Ganz entspannt: Semo Marušić, Betreiber der Beachbar SWR

Semo Marušić betreibt seit 23 Jahren die Beachbar am Lambsheimer Weiher: gebräunt, lange Haare, Jeans, T-Shirt, Sonnenbrille im Gesicht. Er sieht das alles recht entspannt: Man müsse nur miteinander reden, dann werde das schon. Auch für die Jugendlichen, die sich manchmal nachts am Weiher treffen, hat er Verständnis. Die seien doch monatelang zuhause eingesperrt gewesen, die müssten doch auch mal Dampf ablassen.

Seit Mitte Mai hat die Beachbar am Lambsheimer Weiher wieder geöffnet. Gäste müssen vorher einen Corona-Test machen. SWR

Dass das nicht zu wild wird, dafür will er selbst sorgen: Während der Badesaison schläft er oft in einem Wohnwagen auf dem Parkplatz und kriegt es nach eigener Aussage fast immer mit, wenn jemand über die Stränge schlägt. Und tatsächlich sagen sowohl die Angler als auch der Verbandsgemeindebürgermeister, dass Marušić wisse, wie man mit den Jugendlichen reden müsse.

Mehr miteinander reden, als übereinander

Von links nach rechts: Beachbarbetreiber Semo Marušić, Horst Dahlemann, Vorsitzender des Sportanglervereins Lambsheim und Michael Reith, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. SWR

Am Donnerstagabend will Michael Reith so viele Akteure wie möglich in einer Videokonferenz zusammenbringen: Semo Marušić wird dabei sein, Horst Dahlemann ebenfalls, die Verteter der Ortsgemeinde, aber auch die Polizei und der Naturschutzbund. Man habe zu lange übereinander geredet, statt miteinander, so der Verbandsgemeindebürgermeister. Der Weiher sei schließlich groß genug für alle.